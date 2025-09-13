به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ پاسدار علیرضا تقوی گفت: این نمایشگاه با حمایت بسیج سازندگی، تولیدات متنوعی، چون صنایع دستی، لبنیات، گلیم‌بافی، منسوجات، محصولات خانگی و کالا‌های عفاف و حجاب را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: هدف از این رویداد، حمایت از تولیدکنندگان بومی و ترویج مصرف کالای ایرانی است.

این نمایشگاه تا ۲۴ شهریور سال جاری همزمان با اجرای زنده سرزمین خورشید در محل دهکده مقاومت بسیج شهرستان بجنورد، از ساعت ۱۸ لغایت ۲۴ دایر است.