مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: در شورای آموزش و پرورش مقرر شد با همکاری و هماهنگی حرم مطهربانوی کرامت، اوقاف و شهرداری قم ۲۱۸ ملک آموزش و پروش استان قم تعیین تکلیف و اسناد آن به نام این اداره ثبت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل آموزش و پرورش استان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه در طرح مهر برای بازگشایی مدارس از ابتدای تابستان هفت کارگروه تشکیل شده است گفت: این کارگروه‌ها بازگشایی مدارس در استان را پبگیری می‌کنند تا آغاز سال تحصیلی با کیفیتی داشته باشیم.

محمد جواد محمدی سعید افزود: با مساعدت وزارت آموزش و پرورش مبلغ ۱۴ میلیارد تومان به سرانه مدارس برای نوسازی و بهسازی مدارس برای بازگشایی به حساب آنان واریز شده است گفت: برای سال تحصیلی جدید نیز در زمینه رشد توسعه ورزش ۴ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی به مدارس اختصاص یافته است.

وی افزود: ۲۱۸ ملک جز املاک آموزش و پرورش به صورت ساختمان و زمین هستند که باید با اداره اوقاف، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و شهرداری قم جلسات هماهنگی صورت گیرد تا سند این املاک به نام آموزش و پرورش زده شود و از بلاتکلیغی خارج شوند.

محمدی سعید افزود: تراکم دانش آموزی در مدارس روی عدد ۳۶ است و باید تراکم را به عدد ۳۳ برسانیم و با ساخت مدارس جدید کاهش تراکم آموزشی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ ملک ازاملاک آموزش و پرورش در مرحله مولد سازی و فروش قرار دارد گفت: این وظیفه بر عهده اداره اموراقتصادی و دارایی استان است و فرآیند مولد سازی در دست اقدام قرار دارد و ما باید املاک مازاد را در اختیار اقتصاد و دارایی قرار دهیم تاعملیات مولد سازی صورت گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: تاکنون هیچ کدام از ۱۰ ملک آموزش و پرورش وارد عملیات مولد سازی نشده است و منتظر هستیم تا وضعیت این مولد سازی از طرف اقتصاد و دارایی روشن شود.

وی در خصوص مولد سازی هنرستان والفجر گفت: نظر استاندار این است که از ظرفیت این هنرستان بیشتر استفاده شود و با استفاده از خیران به دنبال این هستیم که فضای آموزشی این هنرستان را توسعه دهیم.

اکبر بهنام جو استاندار قم هم از پیگیری برای بکارگیری نیرو‌های خدماتی در مدارس خبر داد و گفت: مدارس نیاز به تامین نیرو‌های خدماتی دارند و این مشکل سعی خواهد شد در مهرماه حل شود.

همچنین در این جلسه از آقای محمدآیدین منفرد نفر دوم کنکور سراسری رشته علوم تجربی تجلیل شد.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش استان، امسال دانش آموزان قمی موفق به کسب ۱۰ رتبه زیر صد و ۱۰۰ رتبه زیر هزار در آزمون سراسری شده‌اند.