تیمهای فوتبال شمس آذر قزوین و پیکان در بازی هفته سوم به تساوی ۱-۱ دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهرداد کریمیان، مربی تیم فوتبال پیکان، پس از دیدار تیمش برابر شمس آذر قزوین در نشست خبری گفت: در طول ۹۰ دقیقه با توجه به شناختی که از حریف داشتیم، بازی هجومی و موقعیتهای زیادی خلق کردیم.
مهردادکریمیان افزود: در نیمه دوم ۱۰ دقیقه ابتدایی عملکردمان مطلوب نبود، اما پس از آن نمایش جاندار و خوبی داشتیم.
وی درباره صحنه منجر به گل حریف هم گفت: به نظرم داور میتوانست در یکی دو صحنه تصمیم بهتری بگیرد، با این حال بعد از تعویضها وضعیت تیم بهتر شد.
سرمربی تیم پیکان، این را هم گفت که مقابل تیم خوب شمس آذر بازی سختی داشتیم، اما عملکردمان رضایتبخش بود.
کریمیان گفت: از همین امشب تمرکز ما روی بازی بعدی خواهد بود و تمرینات دقیقی را در برنامه داریم.
سرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین، هم گفت: بازیکنان ما خیلی تلاش کردند، اما وزش باد اجازه نداد نتیجه لازم را بگیریم.
به گفته وحید رضایی، در دو صحنه صد درصد داور میتوانست تصمیم درست بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: ما دو سه هفته خوب تمرین کرده بودیم و برای برد آمده بودیم.
سرمربی تیم فوتبال شمس آذر این را هم گفت که بازیکنان ما به دنبال سه امتیاز و ارائه فوتبال خوب بودند، اما واقعا باد مانع شد.
وحید رضایی با اشاره به تغییر ۱۷ بازیکن تیم، از بهتر شدن وضعیت تیمش در هفتههای پیش رو سخن گفت.
وی افزود: اگر نگاهی به تیمهای دیگر مثل فولاد و تراکتور بیندازید، میبینید چه نتایجی گرفتهاند. مطمئن باشید تیم ما نیز روزبهروز شرایط بهتری خواهد داشت.