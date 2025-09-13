

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر یانووان اسمیت از پورتوریکو را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر سولومون ماناشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. زارع در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ از سد شامیل شریف اف از بحرین گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال به مصاف گئورگی مشویلدیشویلی از جمهوری آذربایجان می‌رود.