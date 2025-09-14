پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی، تحقق هدفگذاری کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم پیشرفت را نیازمند تدوین دستورالعمل جامع دانست و گفت: رویه موجود جوابگوی نیازهای امروز ما نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در نخستین جلسه شورای توسعه کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، افزود: کشت فراسرزمینی حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است که در کشور مطرح شده، اما تاکنون آن طور که باید و شاید عملیاتی و جدی و اجرایی نبوده و اغلب به صورت جسته و گریخته کارهایی توسط افراد با توانمندیها و اطلاعات و مدیریت خودشان در برخی کشورها انجام شده است.
وی با اشاره به این که برای تحقق کشت فراسرزمینی در سطحی که کشور در اقتصاد کلان خود از آن منتفع شود، اتفاق شاخصی رخ نداده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و محدودیتی که در آب و خاک داریم در نظر داریم جدیتر به موضوع کشت فراسرزمینی بپردازیم تا یک مقدار فشار از سرزمین مان کاسته شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که شرایط همکاری و حضور در کشورهایی مانند روسیه، ونزوئلا، قزاقستان، کنیا و... فراهم است، یادآور شد: در اکثر این کشورها در اسنادی که تهیه و تدوین شده، آمده است که زمین در اختیار مجموعهها و شرکتهای ایرانی قرار دهند تا کشت فراسرزمینی عملیاتی شود.
نوری با تاکید بر این که رویه موجود جوابگوی نیازهای امروز ما نیست، تصریح کرد: لازم است برای نیازهای جدیدی که به وجود آمده و به تبع آن سوالات و دغدغههایی که ایجاد میشود، پاسخ مناسب وجود داشته باشد. به همین خاطر در نظر داریم تا دستورالعمل جامعی تدوین شود تا در عین چابک و پاسخگو بودن نسبت به نیازهای روز، هدفگذاری مورد نظر قانون گذار در برنامه هفتم توسعه را نیز پوشش دهد.
در ادامه این جلسه هومن فتحی "مشاور وزیر و مدیرکل دفتر اموربین الملل و سازمانهای تخصصی" و دبیر این شورا به ارایه گزارشی از خلاصه وضع موجود و چالشها و راهکارهای این حوزه پرداخت.
همچنین اعضای این جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون مسأله کشت فراسرزمینی پرداختند و مقرر شد کلیه نظرات، پیشنهادات و ایدهها به دبیر این جلسه ارایه شود.