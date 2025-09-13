سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پس از دیدار مقابل فولادخوزستان گفت: بعد از وقفه در لیگ تمرینات خوبی داشتیم و بازی خوبی انجام دادیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید هاشمیان در نشست خبری پس از دیدار مقابل فولادخوزستان اظهار داشت: پس از دریافت گل به بازی بازگشتیم روندمان خیلی بهتر شده است. مدتی تعدادی از بازیکنانمان را نداشتیم و در هفته‌های آینده بازی‌های بهتری انجام می‌دهیم و به بالای جدول می‌رسیم.

هاشمیان ادامه داد: محمدی بازی خوبی انجام داد و گلی که دریافت کردیم روی خطای بیفوما بود. صحرایی در اردوی تیم ملی آسیب دید و اوریه هم مصدوم است و تصمیم گرفتیم از داشته‌هایمان استفاده کنیم. هر کسی دیدی دارد بازیکنی که تعویض می‌شود معنی‌اش آن نیست که بد بازی کرده است.

سرمربی پرسپولیس درباره شرایط زمین شهدای شهر قدس گفت: چمن خیلی خوب بود ولی ورزشگاه خانگی ما آزادی است. سال‌ها در آزادی بازی کرده است. هر تیم استراتژی‌های متفاوت دارد شاید اگر در اوایل نیمه دوم گل دریافت نمی‌کردیم شرایط طور دیگری رقم می‌خورد.

هاشمیان اضافه کرد: بازی که امروز انجام دادیم ولی چند بازیکنمان را نداشتیم. تیم باید کنار هم قرار بگیرد ولی از روند خودمان راضی هستیم.