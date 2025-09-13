لیگ برتر فوتبال / پرسپولیس - فولاد

از هفته سوم لیگ برتر فوتبال شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ دو تیم پرسپولیس و فولاد خوزستان در ورزشگاه شهر قدس تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید

عکاس : مهدی زارع