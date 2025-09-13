امروز: -
لیگ برتر فوتبال / پرسپولیس - فولاد

از هفته سوم لیگ برتر فوتبال شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ دو تیم پرسپولیس و فولاد خوزستان در ورزشگاه شهر قدس تهران به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید
عکاس :مهدی زارع
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ - ۲۲:۴۹
برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فوتبال
