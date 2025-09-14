ضایعات الکترونیکی؛ پسماندهای ارزشمند در سطل زباله
سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن زباله الکتریکی در ایران تولید میشود، اما بازیافت آن کم است و قانون مرتبط با آن در حال اصلاح است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن زباله الکتریکی و الکترونیکی در کشور تولید میشود، اما حجم کمی از آن بازیافت میشود. به گفته آقای ثامنی، طبق ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام الکتریکی و الکترونیکی موظف به بازیافت پسماندهای کالاهای خود هستند، اما این ماده قانونی به دلیل چالشهای اجرایی در دست اصلاح است.