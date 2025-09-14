ضایعات الکترونیکی؛ پسماند‌های ارزشمند در سطل زباله

سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن زباله الکتریکی در ایران تولید می‌شود، اما بازیافت آن کم است و قانون مرتبط با آن در حال اصلاح است.