به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو زانتیا، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و عوامل آتش نشانی به محل اعلامی اعزام شدند.

او افزود: پس از انجام تحقیقات میدانی و پایش دوربین‌های مداربسته سطح حوزه، متهمان آتش‌سوزی عمدی شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ نبوی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، گفت: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی در اولویت ماموریت‌های پلیس قرار داشت.