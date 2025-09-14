سلسله برنامه‌های «تا کتاب» هر ماه چهار اثر تازه از نویسندگان سوره مهر را به روایت خود نویسندگان معرفی کند.

مهدی شیخ صراف، معاون ترویج موسسه انتشاراتی سوره مهر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: این طرح با هدف معرفی ۱۸۰ عنوان کتاب سوره مهر که سالیانه منتشر می شود شکل گرفته و تلاش دارد تا علاقه‌مندان یک نویسنده یا یک قالب ادبی، با دیگر نویسندگان و قالب‌های تازه نیز آشنا شوند.

وی گفت: در هر برنامه چهار کتاب مرور می‌شود و نویسندگان روایتگر آثارشان خواهند بود؛ روایتی که موجب ارتباط نزدیک‌تر مخاطب با دنیای اثر می‌شود.

شیخ صراف افزود: در این برنامه، کتابی در قالب سفرنامه بنام "از گاندی تا شرکا"؛ اثری تازه از نویسنده‌ای با تجربه‌ی سفرنامه‌های پرماجرا معصومه صفایی راد معرفی می شود.

وی ادامه داد: کتاب" آنجا " به نویسندگی تیمور آقا محمدی، کتاب "تانگوی یوز و شاهین" به نویسندگی مهدی مافی و "ما چگونه ماشدیم" به نویسندگی بهداد دالوندی از دیگر آثاری است که در این مراسم معرفی می شوند.

سلسله برنامه‌های "تاکتاب" با عنوان" کتاب به روایت نویسنده" قرار است نیمه هرماه در حوزه هنری برگزار شود.