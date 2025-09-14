طرح ملی «میلاد نور؛ فروش حضوری و مجازی کتابفروشی‌ها» در سه روز نخست خود با فروختن ۱۰هزار کتاب، فروش بیش از ۳۱ میلیارد ریال را به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طرح ملی «میلاد نور؛ فروش حضوری و مجازی کتابفروشی‌ها» که با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران در حال برگزاری است، در سه روز نخست خود فروش بیش از ۳۱ میلیارد ریال را به ثبت رسانده است.

این طرح به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) از ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با هدف توزیع عادلانه یارانه فرهنگی، ترویج کتاب‌خوانی و حمایت از کتابفروشی‌ها در حال اجراست.

بر اساس اعلام ابراهیم حیدری مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، در سه روز نخست این طرح، مبلغ کل فروش کتاب‌ها به ۳۱ میلیارد و ۲۲ میلیون و ۲۰۸ هزار ریال رسیده است. از این میزان، ۷ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال (۲۳ درصد) خرید حضوری، ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال (۸ درصد) خرید مجازی و ۲۱ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال (۶۹ درصد) خرید ترکیبی حضوری و مجازی بوده است.

به گفته مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در این مدت، ۱۰ هزار و ۶۳۲ نسخه کتاب خریداری شده که سهم بخش مجازی ۲۳۰۹ نسخه (۲۲ درصد) و سهم حضوری ۸۲۳۳ نسخه (۷۸ درصد) بوده است.

همچنین تعداد خریداران این طرح در سه روز نخست ۴۲۳۱ نفر اعلام شده که از این تعداد ۲۰۸۲ نفر (۴۹ درصد) را خانم‌ها و ۲۱۴۹ نفر (۵۱ درصد) را آقایان تشکیل می‌دهند.

در طرح «میلاد نور» که به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) در حال برگزاری است، برای هر ایرانی امکان خرید تا سقف یک میلیون تومان با یارانه ۲۵ درصدی فراهم است.

این یارانه هم از طریق کتابفروشی‌های عضو طرح و هم از طریق تارنمای بازار کتاب به نشانی Bazarketab.ir در دسترس قرار دارد.

در این طرح، هزینه ارسال کتاب برای خریداران و کتابفروشان رایگان خواهد بود و هزینه‌های آن از محل یارانه‌های کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت خواهد شد.