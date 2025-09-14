مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه برخورد موتور سیکلت به سواری پژو در محور سامان به اصفهان خبرداد.

امدادرسانی به یک مصدوم برخورد موتور سیکلت به سواری پژو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد موتور سیکلت به سواری پژو در محور سامان به اصفهان (جعفر آباد) دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امدادو نجات شهدای سامان به محل اعزام شد.

طاهری گفت؛ نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای فرد مصدوم انجام و به نیرو‌های اورژانس تحویل دادند.