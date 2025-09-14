ساخت فیلم مستند نخستین دوره تربیت مربی بانوان در دوران دفاع مقدس به کارگردانی و نویسندگی زهرا قشقایی راد در شهرستان شهرکرد در حال انجام است.

در این مستند، جلوه‌هایی از نقش آفرینی بانوان استان در انقلاب اسلامی به ویژه دفاع مقدس، دفاع از حرم و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر روایت می‌شود.

در این مستند همچنین نقش زنان در آموزش‌های هشت‌ساله‌ی دفاع مقدس و آمادگی برای مقابله با جنگ ۱۲ روزه به تصویر کشیده می‌شود.