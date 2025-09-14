\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0631\u0641\u06cc\u0642\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0645\u0631\u0628\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u062f\u0631\u062c\u0647 \u06f3 \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f2\u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u062f\u0631\u0633\u0627\u0644\u0646 \u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u0639\u0644\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0631\u0641\u06cc\u0642\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u062a\u0626\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u0639\u0645\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u062a\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u0628\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0637\u062d \u0639\u0644\u0645\u06cc \u0648 \u0641\u0646\u06cc \u0645\u0631\u0628\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06f7 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0628\u0633\u06a9\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0627\u0628 \u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.