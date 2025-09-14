معرفی برترین های مسابقات کشوری شوتوکان و جام آذربایجان در اسکو
رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو گفت:ششمین دوره مسابقات کشوری سبک شوتوکان آسایریو و دومین دوره جام آذربایجان در این شهرستان برگزار شد و با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،میر سردار رضوانی گفت:به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ششمین دوره مسابقات کشوری سبک شوتوکان آسایریو و دومین دوره جام آذربایجان به مدت دو روز در سالن وحدت شهرستان اسکو برگزار شد و با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
این رقابتها در دو بخش بانوان و آقایان و در ردههای سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور تیمهایی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، تهران، مازندران، خراسان شمالی، اصفهان و کرمانشاه برگزار شد.
در بخش بانوان با حضور ۳۵۰ ورزشکار:
• تیم آذربایجان غربی مقام اول
• تیم آذربایجان شرقی مقام دوم
• تیم مازندران مقام سوم
• کاپ اخلاق: تیم کردستان
در بخش آقایان با حضور ۲۵۰ ورزشکار:
• استان آذربایجان شرقی مقام اول
• استان آذربایجان غربی مقام دوم
• استان کردستان مقام سوم
• کاپ اخلاق: تیم مازندران