به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،میر سردار رضوانی گفت:به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس ششمین دوره مسابقات کشوری سبک شوتوکان آسای‌ریو و دومین دوره جام آذربایجان به مدت دو روز در سالن وحدت شهرستان اسکو برگزار شد و با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

این رقابت‌ها در دو بخش بانوان و آقایان و در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور تیم‌هایی از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، تهران، مازندران، خراسان شمالی، اصفهان و کرمانشاه برگزار شد.

در بخش بانوان با حضور ۳۵۰ ورزشکار:

• تیم آذربایجان غربی مقام اول

• تیم آذربایجان شرقی مقام دوم

• تیم مازندران مقام سوم

• کاپ اخلاق: تیم کردستان

در بخش آقایان با حضور ۲۵۰ ورزشکار:

• استان آذربایجان شرقی مقام اول

• استان آذربایجان غربی مقام دوم

• استان کردستان مقام سوم

• کاپ اخلاق: تیم مازندران