مسئول دفتر اهدای عضو و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اهدای عضو در این استان رو به افزایش بوده و از ابتدای سال تاکنون ۱۲ مورد اهدای عضو صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ویدا سمیعی گفت: ۱۲ بیمار مرگ مغزی امسال با اهدای عضو در این استان به چندین نفر جان دوباره بخشیدند.

او گفت: این اهداکنندگان عضو شامل چهار نفر در شهرستان همدان، چهار نفر تویسرکان، سه نفر ملایر و یک نفر نهاوند می‌شود.

مسئول دفتر اهدای عضو و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: همچنین خانواده هشت نفر از بیماران مرگ مغزی که امکان اهدای عضو داشتند به این کار رضایت ندادند.

سمیعی گفت: ۱۷ مورد اهدای عضو سال گذشته در این استان صورت گرفت که این آمار در پنج ماهه امسال ۱۲ مورد بوده و آمار‌ها بیانگر روند افزایشی اهدای عضو در همدان است.