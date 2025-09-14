به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی گزارش ماموران منابع طبیعی مبنی بر کشف ۳۰ اصله انواع چوب‌های جنگلی قاچاق به ارزش بیش از ۱۷ میلیون تومان از یک وانت نیسان در منطقه سراوان رشت، به تعزیرات حکومتی گیلان، این پرونده در شعبه هفتم ویژه قاچاق کالا و ارز رشت تعزیرات استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، جرم راننده این خودروی باری را اثبات و علاوه بر ضبط چوب‌های قاچاق، متخلف را به پرداخت بیش از ۳۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.