رئیسکل دادگستری استان اردبیل گفت: در راستای اجرای عفو و رافت اسلامی با دستور رهبر معظم انقلاب، تعداد ۱۰۷۸ نفر از محکومان در استان اردبیل مشمول عفو قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل حجتالاسلام حسین کثیرلو، رئیسکل دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در اجرای عفو و رافت اسلامی با دستور رهبر معظم انقلاب، تعداد ۱۰۷۸ نفر از محکومان در استان اردبیل مشمول عفو قرار گرفتند.
وی افزود: این اقدام جلوهای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام برای بازگشت زندانیان به جامعه و کاهش مشکلات خانوادههای آنان است.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل گفت: دادگستری استان اردبیل همواره اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و حمایت از باز اجتماعی شدن زندانیان را در اولویت قرار داده و این عفو نیز میتواند زمینهای مناسب برای بازگشت مجدد محکومان به مسیر صحیح زندگی باشد.
کثیرلو همچنین از تلاشهای شبانهروزی و کار جهادی قضات، کارکنان دادسرا و مسئولان زندانهای استان در شناسایی مشمولان و اجرای دقیق و سریع این عفو قدردانی کرد و ادامه داد: این همراهی و تلاشها نقش مهمی در تحقق هرچه بهتر اهداف این طرح داشته است.