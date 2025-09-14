آغاز مسابقات سپک تاکرا کاپ آزاد کشور در مراغه
مسابقات سپک تاکرا کاپ آزاد کشور انتخابی تیم ملی در مراغه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،کمال زارع رئیس انجمن سپک تاکرا ایران گفت:مسابقات سپک تاکرا کاپ آزاد کشور با شرکت ۱۰ تیم در قالب ۱۱۰ ورزشکار به مدت سه روز در مراغه برگزار خواهد شد.
زارع افزود: این رقابتها مرحله اول انتخابی تیم ملی برای رقابتهای آسیایی ناقویا در سال آینده میلادی است.
وی اضافه کرد:ورزشکاران استانهای آذربایجان شرقی، تهران، کرمان، مرکزی، رشت، کرمانشاه، مازندران، زنجان و خراسان جنوبی در این رقابتها حضور دارند.
وی با بیان اینکه سپک تاکرا از رشتههای جوان در کشور است افزود: برگزاری مسابقات این چنین در شهرستانها توسعه این ورزش در کشور را به دنبال خواهد داشت.
رئیس انجمن سپک تاکرا ایران گفت:مراغه با داشتن بیش از ۸۰ ورزشکار و ۳ ملی پوش قطب این ورزش در آذربایجان شرقی است.
زارع از کارخانهها و واحدهای صنعتی خواست از تیمهای شهرستانها برای رونق این ورزش حمایت کنند.
مسابقات سپک تاکرا کاپ آزاد کشور در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن شهید مدافع حرم شهید کنعانی برگزار خواهد شد.