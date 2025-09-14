پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و استاندار اردبیل با انتشار پیام مشترک، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به این خطه را بسیار پربرکت و ارزشمند توصیف و از دکتر پزشکیان و هیات همراه ایشان قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در بخشی از در پیام آیت الله سیدحسن عاملی و مسعود امامی یگانه ، آمده است: سفر رئیس محترم جمهور به استان مقدس اردبیل که بیستم شهریور امسال و در ایام فرخنده ربیعالاول انجام یافت، نمود دیگری از همدلی و همراهی ارجمند دولتمردان با مردم شریف و غیور ماست.
در این پیام افزوده شده است: بیگمان، پیوند مدیران اجرایی ارشد با اهالی همه مناطق کشور از اسباب و لازمههای تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی است و در سفر اخیر نیز طی نشستهای جداگانه ایشان با منتخبان اقشار مختلف و نیز مسؤولان محلی، مطالبات اساسی و نیازهای اولویتدار شهرستانهای استان مطرح و تصمیمات مناسب و امیدبخشی برای رفع اهم مشکلات موجود، گرفته شد.
امام جمعه و استاندار اردبیل با آرزوی توفیقات روزافزون به همه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی از جمله کارگزاران دولت چهاردهم در خدمت حداکثری به مردم، از رئیس محترم دولت جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه به خاطر سفر کاری به استان اردبیل، صمیمانه قدردانی کردند.
آیت الله عاملی و امامی یگانه در این پیام اظهارامیدواری کردند با عملیاتی شدن تصمیمهای اتخاذ شده در سفر و تخصیص بهموقع اعتبارات مربوط، شاهد برداشته شدن گامهای موثر و بلند در مسیر توسعه و پیشرفت استان مقدس اردبیل باشیم.
همچنین در این پیام از تمام افرادی که در استانداری و دستگاههای نظامی، امنیتی و اجرایی ذیربط برای میزبانی شایسته از رییس جمهور تلاش و به نحو احسن همکاری کردند، قدردانی شده است.
مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه هفته گذشته در جریان یک سفر رسمی استانی وارد اردبیل شد.
مهمترین مصوبات امور زیربنایی در جریان سفر دکتر پزشکیان به اردبیل شامل تکمیل سد و شبکه آبیاری و زهکشی گیوی با اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، بیمارستان ۵۰۴ تختخوابی نجفزاده با اعتبار ۳۰ هزار میلیارد ریال و راهآهن اردبیل- میانه با اعتبار ۲۴ هزار میلیارد ریال است.
تکمیل قطعات باند دوم اردبیل- سرچم و تونل شمالی حیران با اعتبار ۱۹ هزار میلیارد ریال، تکمیل ۱۸ کیلومتر از محور اردبیل- مشگینشهر- اهر با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد ریال و تکمیل روکش آسفالت و ایمنسازی راههای اصلی و فرعی با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد ریال از دیگر پروژههای مصوب زیربنایی است که تکمیل آنها در این سفر مورد توجه دولت قرار گرفت.
همچنین تعهدات بانکی استان اردبیل به میزان ۹۳ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال تسهیلات شامل بانک اقتصاد نوین با ۲ طرح به میزان چهار هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۱ نفر، بانک سپه با سه طرح به میزان سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۱۳ نفر، بانک گردشگری با پنج طرح به میزان ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۳۰ نفر، بانک توسعه تعاون پنج طرح با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۴۹ نفر، یک طرح بانک پارسیان با سرمایهگذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و اشتغال چهار نفر و یک طرح پست بانک با سرمایهگذاری یک هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۰۰ نفر تعیین شد.
در مجموع بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جریان سفر رئیس جمهور اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکتها و هلدینگها مورد موافقت قرار گرفت.
از دیگر فرازهای سفر رئیس جمهور میتوان به افتتاح و بهرهبرداری از ۷۲ طرح اقتصادی و عمرانی استان اردبیل با ۱۸۰ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی و نیز ۱۸۷ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی بخش خصوصی و دولتی و ایجاد زمینه اشتغال برای چهار هزار و ۷۰۰ نفر اشاره کرد.
نخستین کارخانه سرمسازی بخش خصوصی ایران با تولید انواع سرم به ظرفیت ۶۰ میلیون بطری در سال، پتروشیمی تولید متانول، هفت هزار و ۸۰۰ هکتار شبکه آبیاری پایاب سد خداآفرین و نیز ۳۰ هکتار مجتمع گلخانه از جمله مهمترین طرحها و پروژههای افتتاح شده در جریان سفر رییس جمهور به استان اردبیل بود.
همچنین در جریان سفر دکتر پزشکیان به استان اردبیل عملیات اجرایی احداث ۷۵ طرح عمرانی و اقتصادی با ۸۶۰ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی و ۳۲۰ هزار میلیارد سرمایهگذاری ریالی و پیشبینی اشتغال برای ۹ هزار نفر آغاز شد.
حضور در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، دیدارهای جداگانه جمعی از فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و شرکت در شورای برنامهریزی و توسعه از جمله برنامههای سفر یکروزه مسعود پزشکیان به استان اردبیل بود.