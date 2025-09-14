به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؛ لذا مشمولان واجد شرایط می‌بایست در فرصت در نظر گرفته شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

سردار رحمان علیدوست افزود: همه مشمولان غایب و غیرغایب و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف می‌شوند.