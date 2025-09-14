پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل با اظهار تأسف از مصرف ۲ هزار و ۵۰۰ مگاواتی ماینرهای غیرمجاز در کشور، گفت: در نیمه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان اردبیل کشف و جمعآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ناصر عبدالهیان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل برای بیش از ۶۰۰ هزار مشترک، خدمات ارائه میدهد و تمامی تلاش مجموعه برق استان بر این است که با برنامهریزی صحیح و مدون، انرژی برق تمامی هم استانیها تأمین شود.
وی با عنوان اینکه زندگی بدون برق در عصر ارتباطات و تکنولوژی کنونی، تقریباً غیرممکن است، افزود: وابستگی شدید سایر حوزهها از جمله آب، گاز و مخابرات به این انرژی پاک، نقش و اهمیت رسالت شرکتهای توزیع برق را در کشور، بیشازپیش آشکار میسازد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل با اشاره به تغییر اقلیم، کاهش قابلتوجه نزولات آسمانی، ازدیاد بیسابقه دمای هوا و افزایش استفاده در بهکارگیری لوازم برقی سرمایشی، گفت: این عوامل، از اصلیترین دلایل وجود ناترازی در طی سالهای اخیر هستند و از این رو، نقش همیاری و مشارکت شهروندان در گذر موفق از پیکبار تابستان و زمستان، امری لازم و ضروری بشمار میرود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل با عنوان اینکه ساعات پیک مصرف از ۱۱ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۲۳ شب است، تصریح کرد: از شهروندان انتظار داریم با اعمال راهکارهای ساده از جمله قراردادن درجه کولر روی ۲۴ درجه (دمای آسایش)، عدم استفاده از لوازم برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، خاموشکردن لامپهای اضافی و استفاده حداکثری از روشنایی روز، در حفظ و پایداری شبکه، یاریگر ما باشند.
عبدالهیان با اشاره به صرفهجویی ۷ مگاواتی حاصل از صرفهجویی در خاموشی یکدرمیان چراغهای معابر اصلی شهرهای استان، بیان کرد: در کنار خاموشی اتوماتیک روشنایی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها در ساعات نیمهشب، تشکیل اکیپهای بازرسی برای نظارت میدانی و راهنمایی میزان برق مصرفی سازمانها و ادارات استان نیز در دستور کار شرکت توزیع برق استان قرار دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل با اظهار تأسف از مصرف ۲ هزار و ۵۰۰ مگاواتی ماینرهای غیرمجاز در کشور خبر داد و افزود: در نیمه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمعآوری شده است و به جهت لزوم مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمزارز، از شهروندان مسئولیتپذیر درخواست میکنیم در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک در این زمینه، ضمن اطمینان از محرمانگی، اطلاعات آن را به درگاه اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال و از پاداش یک تا دویست میلیونتومانی برخوردار شوند.