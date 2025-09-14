به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ عقیل امینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: صید و برداشت میگو در آب‌های خلیج فارس در استان بوشهر از ۱۱ مرداد آغاز شد و ۲۴ شهریور ساعت ۲۴ پایان می‌یابد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: از ۱۱ مرداد تا ۱۹ شهریور یعنی در ۴۰ روزی که می‌گذرد، هزار و ۹۶۳ تن میگو از خلیج فارس برداشت شده که نسب به سال گذشته ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

او درباره دلایل افزایش صید میگو هم گفت: کار‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای مدیریت ذخیره شد تا مولدین در فصل صید پارسال حفظ شوند.

امینی ادامه داد: استانداردسازی ابزار‌های صید ترال یا کف‌روب، همکاری بهره‌برداران و صیادانِ قانونمند، دمای هوای مناسب و خنک در فصل بارانی نسبت به سال پیش از آن و افزایش نرخ زوادآوری مولدان، دو دوره دریابست در اردیبهشت و مرداد و برخورد قاطع همکاران ما در یگان حفاظت آبزیان با همکاری دریابانی و نیروی دریایی سپاه، مهمترین دلایل افزایش صید میگو در امسال بوده است.