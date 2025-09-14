پخش زنده
امروز: -
سرشماری فصلی پستانداران وحشی در مناطق حفاظت شده محیط زیست شهرستان دامغان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این سرشماری دو روزه با هدف پایش جمعیت و برآورد وضعیت گونههای حیاتوحش بهویژه پستانداران و گوشتخواران، در مسیرهای مشخصشده انجام شد .
علی آذرپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان گفت : مناطق تحت سرشماری شامل منطقه حفاظتشده طالو و شیربند و همچنین منطقه شکار ممنوع سفیدکوه آرسک بود
به گفته وی ، این سرشماری در قالب گروههای دو نفره و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته مانند دوربینهای چشمی برای مشاهده دقیق و GPS برای ثبت موقعیتهای مشاهدهشده اجرا شد.
دادههای گردآوریشده بهمنظور تحلیل و برنامهریزیهای بهتر در حوزه مدیریت و حفاظت از گونههای حیاتوحش استفاده خواهد شد.