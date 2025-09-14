پخش زنده
مراسم بزرگداشت استاد هوشنگ مرادی کرمانی در ۱۶ مهرماه در کرمان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان گفت: مراسم بزرگداشت در ۱۶ مهرماه و در محل تالار فرهنگ و هنر کرمان و با حضور مسؤولان استان برگزار میشود و دوستانه، صمیمانه و هنرمندانه خواهد بود.
اکبر خدادادی بیان کرد: استاد مصطفی رحماندوست مهمان ویژه این برنامه است و یک نفر هم از فرهنگستان زبان فارسی هم در جلسه خواهد بود.
وی افزود: خانم افسانه شعباننژاد هم در این مراسم شرکت دارند، مراسم بزرگداشت این چهره شاخص ادبیات کرمان هم در ادامه برگزار میشود.
وی از استعدادهای درخشان در کرمان سخن به میان آورد و عنوان کرد: برنامههای خوبی هم ساخته شده که میتوان به «لوپتو» و «بچه زرنگ» اشاره کرد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان، ابراز داشت: کودکان و نوجوانان در بخشهای مختلفی با این بزرگداشت همکاری دارند، شعر، سرود و نقاشی یک بخش و بخشی هم گفتوگوی کانونیها با هوشنگ مرادی کرمانی خواهد بود.
وی از ۴۵ مرکز سیار و ثابت در کرمان سخن بیان آورد و عنوان کرد: از این تعداد ۶ مرکز سیار و ۵ مرکز هم در کرمان هستند.
خدادادی عنوان کرد: در همه شهرستانها حداقل یک مرکز کانون وجود دارد و فقط در منطقه گنبکی باید مرکزی ایجاد کنیم.
وی از رونمایی جایزه ملی کتاب کودک و نوجوان هوشنگ مرادی کرمانی خبر داد و عنوان کرد: این برنامه در مراسم بزرگداشت خواهد بود و شاید بهصورت بینالمللی برگزار شود.
خدادادی از ۱۰۰ جایزه بینالمللی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانی خبر داد و عنوان کرد: بیشتر این آثار در حوزه نقاشی است.
خدادادی با بیان اینکه کانون حلقه گمشده نظام آموزشی کشور را در دست دارد، ابراز داشت: برخی آموزشها اینجا آموزش داده میشوند که در مدارس نیست.
وی به هفته ملی کودک اشاره داشت و عنوان کرد: این هفته از ۱۶ مهر با شعار «کودکی حال خوش زندگیست» آغاز میشود و امید دارم صدای کودکان در رسانهها بازتاب شود، وجود مشاور نوجوان از میان این قشر در نهادها هم میتواند گرهها را باز کند
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان به بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی اشاره کرد و با بیان اینکه او بزرگترین چهره فرهنگی طی صدسال گذشته در حوزه کودکان است، عنوان کرد: هوشنگ مرادی کرمانی از مفاخر کرمان است و میطلبد برای او برنامهای در نظر بگیریم
وی عنوان کرد: هوشنگ مرادی کرمانی در معرفی فرهنگ و آدابورسوم کرمان تلاش کرده و از همه مهمتر صداقت را به جهان معرفی کرده است
