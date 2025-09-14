پخش زنده
معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: اپراتور هوش مصنوعی کشور به زودی در نخستین کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و مجوز آن صادر میشود.
به گزارش خبرکزاری صدا و سیما ،احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در خصوص آخرین وضعیت اپراتور هوش مصنوعی در کشور گفت: اپراتور هوش مصنوعی به عنوان یک گام بزرگ برای شفافیت و ساماندهی فعالان حوزه هوش مصنوعی و نشانه عزم جدی مقام عالی وزارت برای توسعه زیرساختهای دیجیتال و ترسیم آیندهای نو برای اقتصاد کشور است که میتوان گفت در حال حاضر چارچوب اپراتور هوش مصنوعی نهایی شده است و پس از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ میشود.
وی افزود: اپراتور هوش مصنوعی به زودی در اولین کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب میرسد و بنابراین مجوز آن صادر میشود.
چیت ساز ادامه داد: این اپراتور رگوله شده است و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
دی سال ۱۴۰۳ بود که موضوع صدور مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات مطرح شد و در این خصوص احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایهگذاری کند که بازده کوتاهمدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست. هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش میکنیم تا علاوهبر هموارکردن مسیر سرمایهگذاریهای جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.