پخش زنده
امروز: -
زمینلرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر بخش کنارتخته شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه امروز ۲۳ شهریورماه بخش کنارتخته شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
این زمینلرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین و در فاصله ۲ کیلومتری کنارتخته، ۸ کیلومتری خشت و ۱۷ کیلومتری وحدتیه رخ داد.
در پی این حادثه تیم ارزیاب هلالاحمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شدهاند و تمامی پایگاههای هلالاحمر استان به حالت آمادهباش درآمدند.
عصر دیروز هم زمینلرزهای با شدت ۴ و ۷ دهم ریشتر در این منطقه رخ داد که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت .