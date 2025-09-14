

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه امروز ۲۳ شهریورماه بخش کنارتخته شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین و در فاصله ۲ کیلومتری کنارتخته، ۸ کیلومتری خشت و ۱۷ کیلومتری وحدتیه رخ داد.

در پی این حادثه تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستا‌های نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده‌باش درآمدند.

عصر دیروز هم زمین‌لرزه‌ای با شدت ۴ و ۷ دهم ریشتر در این منطقه رخ داد که خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشت .