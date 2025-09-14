پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده گلستان
خبرهایی از پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده گلستان تا آغاز مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشور در قزوین را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۷ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.
نماینده استان با کسب ۸ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.
هت تریک تساوی شمس آذر در لیگ برتر
تیم شمسآذر قزوین در هفته سوم لیگ برتر مقابل میهمان خود پیکان تهران با نتیجه تساوی ۱-۱ متوقف شد.
تک گل شمس آذر را در این بازی هومن ربیع زاده به ثمر رساند.
این سومین تساوی شمس آذر پس از بازی مقابل تیمهای استقلال خوزستان و چادرملو اردکان بود.
آغاز مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشور در قزوین
در این رقابتهای دو روزه بیش از ۵۰ ورزشکار در دو بخش زنان و مردان با هم رقابت میکنند.
ورزشکاران برای کسب عنوان قهرمانی در دو ماده ۱۲۰۰ متر سرعت و ۵ کیلومتر به مصاف هم میروند.