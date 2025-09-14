پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ روز یکشنبه بیست و سوم شهریور بر اساس اندازهگیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۷۴، خرمشهر با ۱۵۷، بهبهان با ۱۵۲، رامهرمز با ۱۵۵، هویزه با ۱۵۵ و سوسنگرد با ۱۶۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفتند.
همچنین شاخص کیفی هوا در اهواز با ۱۱۷، هندیجان با ۱۳۷، شوشتر با ۱۳۹، شوش با ۱۳۱ و اندیمشک با ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس ثبت شد.
وضعیت هوا در شهرهای شادگان، ماهشهر، آغاجاری، رامشیر، هفتکل، باغملک، ایذه، ملاثانی، اندیکا، لالی، گتوند و دزفول در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.