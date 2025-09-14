تداوم عملیات عمرانی در قالب نهضت آسفالت در منطقه سه ارومیه
مدیر منطقه سه شهرداری ارومیه از تداوم عملیات عمرانی در قالب نهضت آسفالت در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛سیروس اسدی در تشریح این خبر گفت: در ادامه اجرای طرحهای عمرانی در سطح منطقه سه، بامداد امروز عملیات آسفالتریزی در مسیر سهراه ایثار به سمت فلکه مدرس (مسیر برگشت) با مساحت ۱۲ هزار متر مربع آغاز شد. این عملیات توسط عوامل اجرایی شهرداری ارومیه، از جمله معاونت فنی و امور زیربنایی و شهرداری منطقه سه، در حال اجرا است.
مدیر منطقه سه شهرداری ارومیه هدف از اجرای این طرح را روانسازی ترافیک، بهبود سیمای شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد.