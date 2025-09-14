کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از ابتدای صبح، آسمان استان نیمه ابری تا ابری و در پاره‌ای از نقاط مرکزی وقوع بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش‌بینی می‌شود و در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی سبب مواج شدن دریا و بروز گرد و غبار در قشم، سواحل خمیر و لنگه خواهد شد.

او افزود: بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

او افزود: مناطق دریایی استان به ویژه صبح تا ظهر، کماکان مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر و نیم خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود شناور‌های سبک و تفریحی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورهادر نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی امروز نوسان دمایی بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و از فردا تا پنجشنبه ۲۷ شهریور، افزایش نسبی دما دراستان پیش بینی می‌شود.