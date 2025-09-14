پخش زنده
خبر ۸ بامداد رادیو ایران امروز یکشنبه۲۳ شهریور بهصورت زنده از استودیو خبر صداوسیمای استان اصفهان روی آنتن رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در قالب رویداد ملی ایران جان-اصفهان-ایران ، پیک بامدادی خبر رادیو ایران امروز با گویندگان اصفهانی خانم اعظم رضایی و آقای ماجد گودرزی و سردبیری تهران روی آنتن رفت و همچنین توانمندیها و چالشهای شرکتهای دانشبنیان بررسی شد.
در این بخش، معاون اقتصادی و پژوهشی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به عنوان مهمان ویژه حضور یافت و درباره فرصتها و مسائل پیشروی شرکتهای دانشبنیان در این مجموعه توضیحاتی ارائه کرد.
رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران که از دیروز بیست و دوم شهریور آغاز شده تا ۲۸ شهریور ادامه دارد . در این رویداد ملی با شعار اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر تلاش میشود برای مخاطبان استانی، ملی، و جهانی به معرفی استان اصفهان در حوزههای گردشگری، انرژی خورشید و دانش بنیانها پرداخته شود.