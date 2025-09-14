به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: ساعات ابتدایی صبح، آسمان نیمه تا تمام ابری و در پاره‌ای نقاط مرکزی استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده باران وجود دارد.

مرضیه سی سی پور افزود: در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی موجب مواج شدن دریا و بروز گرد و غبار در قشم، سواحل خمیر و لنگه می‌شود.

وی گفت: بعدازظهر و شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد و حاجی آباد، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعد و برق، گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور توصیه کرد از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. وی افزود: مناطق دریایی استان به ویژه در ساعات صبح تا ظهر، کماکان مواج است و بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد. توصیه می‌شود شناور‌های سبک وتفریحی از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناور‌ها صورت گیرد.

سی سی پور گفت: امروز نوسان دمایی بین یک تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و از فردا دوشنبه تا پنجشنبه ۲۷ شهریور، افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود.