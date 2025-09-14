به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این حادثه در ساعت ۱۹ و ۱۸ دقیقه روز گذشته به مرکز ارتباطات اورژانس اطلاع داده شد و بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل اعزام شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه دو جوان ۱۷ و ۲۲ ساله زخمی شدند که به دلیل شدت بالای جراحت در زمان رسیدن نیرو‌های اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند که بلافاصله اقدامات درمانی احیای قلبی–ریوی آغاز و مصدومان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

او ادامه داد: متاسفانه علیرغم تلاش‌های تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی و کادر درمانی بیمارستان این ۲ جوان جان خود را از دست دادند.

او گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی و پرهیز از سرعت غیرمجاز می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز چنین حوادث تلخی داشته باشد.