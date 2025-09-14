به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه گفت: این طرح با حجم ۴۰۰ مترمکعب و اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، که از ابتدای تیر ۱۴۰۴ آغاز شده بود، به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است.

مسعود محمودی افزود: همچنین احداث سازه کوچکتر دیگری با حجم ۱۲۰ مترمکعب بلافاصله پس از اتمام سازه شماره یک آغاز شده و با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری به اتمام برسد.

این سازه‌ها که در بالادست چند رشته قنات قرار دارند، ضمن کنترل سیل و جلوگیری از خسارت به اراضی کشاورزی پایین دست، موجب افزایش آب قنوات خواهند شد و حدود هزار خانوار نفر منطقه از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.