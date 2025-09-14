پخش زنده
شهروند خبرنگاران آبادان با ارسال تصاویر از عبور کابل فیبر نوری از دیوار خانه هایشان انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، شهروندی از آبادان با ارسال تصاویری اعلام کرده شرکتی که متولی کابل فیبر نوریست قصد داشته کابل نوری را از دیوار خانههای مردم رد کند.
این شهروند خبرنگار با انتقاد از این حرکت خواستار توضیحات اداره مخابرات در این رابطه شد.
سوال این شهروند خبرنگار را از مدیر اداره مخابرات جویا شدیم و از آقای میاحیان پرسیدیم نحوه به کارگیری کابل نوری در شهر چگونه است؟
آیا باید این کابلها در زمین جاسازی شوند و آیا شما این حرکت شرکت مورد نظر را تایید میکنید؟ وی در پاسخ با بیان اینکه در برخی موارد به دلیل کسب نشدن مجوز حفاری از شهرداری می توان کابل را از ارتفاع عبور داد.