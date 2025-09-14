‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ منصور مرادلو گفت: با توجه به کمبود بازارچه‌های محلی در شهر زنجان، توافقات اولیه درباره ایجاد روستا کالا در زنجان انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا قرار است در نقاطی از شهر که دسترسی به بازارچه وجود ندارد، از طریق کانکس یا سازه‌های سبک نسبت به ساخت بازارچه اقدام شود.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه نخستین روستا کالا در محله پونک و آپارتمان‌های رضوان ایجاد خواهد شد، گفت: این بازارچه با همکاری فنی‌وحرفه‌ای ایجاد می‌شود.

مرادلو با اشاره به فعالیت چهار بازارچه در شهر زنجان گفت: این بازارچه‌ها در نقاط مختلف شهر پراکنده است، اما اصولاً شهرک‌های اغماری بازارچه ندارند.

وی با اشاره به اینکه ساخت حداقل چهار بازارچه در واحد‌های مسکن ملی در حال ساخت نیز در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار دارد، اضافه کرد: امیدواریم با ساخت این بازارچه‌ها نیاز شهر نسبت به تأمین مایحتاج خود برطرف شود.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان ایجاد بازارچه ها در شهر ها را موجب کاهش قیمت کالاها عنوان کرد.