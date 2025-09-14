آئین خشت‌گذاری طرح «مدرسه اولیا» صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش، مسئولان آموزش و پروش تهران، والدین دانش‌آموزان و جمعی از خیرین در دبستان حافظی منطقه ۱۰ تهران برگزار شد.



این طرح ملی با هدف گسترش عدالت آموزشی و پرورشی و با مشارکت فعال اولیا و خیرین، قرار است ۳۲ مدرسه در ۳۱ استان کشور ساخته شود. در این رویکرد نوین، والدین دانش‌آموزان نه‌تنها در فرآیند تربیت، بلکه در تأمین زیرساخت‌های آموزشی نیز نقش‌آفرین می‌شوند.

اجرای طرح "مدرسه اولیا" گامی مهم در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش به شمار می‌رود و می‌تواند الگویی مؤثر برای ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی در سراسر کشور باشد.



مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران هم در این مراسم گفت: ۸۰۴ مدرسه در شهر تهران نیازمند تخریب و بازسازی هستند، اما این به این معنا نیست که از این مدارس استفاده نمی‌شوند و یا قابلیت استفاده ندارند بلکه سازمان نوسازی استحکام بنای اینها را تائید کرده و نسبت به مقاوم سازی برخی اینها اقدام شده، اما در بلندمدت ما نیازمند تخریب و بازسازی‌شان هستیم.

وی افزود: برای سال پیش رو ۲۲ مدرسه و حدود ۳۱۵ کلاس درس به چرخه مدارس و کلاس‌های درس اضافه خواهد شد.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در این آیین گفت: در راستای سیاست محرومیت‌زدایی دولت چهاردهم، طرح ایجاد مدارس اولیا در ۳۱ استان کشور اجرا خواهد شد. در این طرح ‌در فاز نخست ‌ایجاد ۳۲ مدرسه با مشارکت انجمن اولیا و مربیان انجام خواهد شد.‌

مدبر‌نژاد گفت: هدف اصلی این طرح، فراهم‌آوردن فضا‌ها و امکانات آموزشی مناسب برای دانش‌آموزان در مناطق محروم است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، گام مهمی در ارتقای کیفیت آموزش برداریم.

نعمت بنی‌آدم، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهر تهران نیز در این مراسم خیرین را به‌عنوان ستارگان نورانی در مسیر توسعه آموزش کشور توصیف کرد و افزود: خیرین بزرگوار با نیت الهی خود، نقش بسیار مهمی در حمایت از آموزش و پرورش دارند و این حرکت، ادامه راهی است که خداوند مقرر کرده است.

‌مدرسه اولیا در شهر تهران با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد تومانی ساخته خواهد شد.