به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مسعود مهدوی‌نیا گفت: طی ۱۱ ماه گذشته بیش از ۴ هزار بازرسی از مراکز تولیدی، توزیع و عرضه کالا‌های سلامت‌محور در سطح شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت که ۷۸ مرکز متخلف، شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع شدند.

وی افزود: در این میان، بیش از ۱۹۱ هزار کالای سلامت‌محور قاچاق به ارزش تقریباً ۷۰ میلیارد ریال کشف و ضبط و بعد از صدور رای، این کالا‌ها معدوم و از چرخه مصرف خارج شدند.

دکتر مهدوی‌نیا اظهار داشت: برخی کالا‌ها به شکل غیر مجاز و خارج از چهارچوب قانونی وارد کشور می‌شوند و چون ارزیابی‌ها و آزمایشات لازم بر این کالا‌ها صورت نگرفته و منبع تولید آنها برای ما نامشخص است، می‌توانند سلامت جامعه را به خطر اندازند؛ بنابراین اداره بازرسی و رسیدگی به شکایت معاونت غذا و دارو به عنوان یک بازوی قوی در تعامل با سایر مدیریت‌های معاونت و نهاد‌های مرتبط در بحث نظارت بر کالا‌های سلامت فعالیت دارد.

وی افزود: طی ۱۱ ماه گذشته با همکاری ارگان‌های نظامی و امنیتی، محموله‌های قابل توجهی از کالا‌های سلامت‌محور کشف و ضبط شد و پرونده‌های آنها به مراجع قضایی برای تصمیم‌گیری و صدور حکم ارسال شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی، ۶۸۸ بازرسی مشترک از مراکزی مانند عطاری‌ها و باشگاه‌های ورزشی که در این مکان‌ها مکمل‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، انجام شد. در این بازرسی‌ها آموزش‌های لازم به افراد داده شد و در خصوص عدم ارائه هرگونه کالای قاچاق و خارج از ضوابط نظارتی وزارت بهداشت تاکید گردید.

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به اینکه بالغ بر ۸۵ درصد از نهاده‌های انسانی موردنیاز کشور از گمرکات استان خوزستان ترخیص می‌شوند، همکاران ما در این زمینه نیز پس از انجام آزمایش‌های دقیق کنترل کیفی، کالا‌های سلامت‌محور را سریع‌تر ترخیص کردند که ذخیره‌سازی در انبار‌ها به نحوه مطلوب صورت بگیرد تا در تامین مواد غذایی موردنیاز هموطنان با چالش مواجه نشویم.

دکتر مهدوی‌نیا با تاکید بر پیگیری تامین پایدار دارو توسط این معاونت، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۵۰ داروخانه در سطح استان خوزستان زیر نظر واحد‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز فعالیت می‌کنند و خدمات دارویی را به مردم ارائه می‌دهند. از این رو، رویکرد اصلی ما تمرکز بر توزیع عادلانه و ارتقای کیفیت خدمات دارویی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار است تا همه شهروندان از دسترسی مناسب به دارو بهره‌مند شوند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ادامه به بخشی از فعالیت‌های این معاونت در استان اشاره کرد و گفت: کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی برای دریافت پروانه ساخت و سایر مجوز‌های مرتبط، از مسیر معاونت غذا و دارو اقدام می‌کنند. در یک سال گذشته نیز این معاونت، علاوه‌بر نقش نظارتی، با ارائه مشاوره‌های کارشناسی در کنار دستگاه‌های متولی، تلاش کرده است سرمایه‌گذاران به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی را ترغیب کند و موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در استان را بیش از پیش روشن سازد.

وی با اشاره به دیگر وظایف و مأموریت‌های این معاونت اظهار داشت: یکی دیگر از بخش‌های مهم معاونت غذا و دارو، فعالیت آزمایشگاه کنترل کیفی دارو، غذا، فرآورده‌های آرایشی بهداشتی و ملزومات پزشکی است که به‌طور مستمر نمونه‌هایی را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و مورد آزمایش قرار می‌دهد. در صورتی که هرگونه مورد تهدیدکننده سلامت مردم شناسایی شود، بلافاصله نسبت به جمع‌آوری و خروج آن از چرخه مصرف اقدام لازم صورت می‌گیرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: علاوه‌بر این، نمونه‌برداری از خطوط تولید مواد غذایی و سایر کالا‌های سلامت نیز به‌صورت منظم انجام می‌شود. این نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های مرجع کنترل کیفی بررسی و پس از اطمینان از سلامت، محصولات در اختیار جامعه قرار می‌گیرند.

دکتر مهدوی‌نیا همچنین در خصوص نحوه نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و مواد آرایشی بهداشتی اظهار داشت: تمامی کارخانجات تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی در استان تحت بازرسی‌های دوره‌ای و منظم اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی قرار دارند و کیفیت و ایمنی محصولات آنها به‌طور مستمر پایش می‌شود. نظارت بر سلامت فرآورده‌های بهداشتی آرایشی نیز از طریق مسئولان فنی در مراکز تولید و توزیع و همچنین از طریق بازرسی‌های مستمر معاونت انجام می‌شود تا کیفیت و سلامت آنها برای مصرف‌کنندگان تضمین گردد.

وی به نقش حساس اداره نظارت بر ملزومات مصرفی پزشکی نیز اشاره کرد و گفت: ملزومات مصرفی، بخش جدایی‌ناپذیر خدمات درمانی هستند و کوچک‌ترین نقص در کیفیت آنها می‌تواند تهدیدی برای سلامت بیماران باشد. این اداره به‌صورت دائمی بر کیفیت ملزومات مصرفی نظارت دارد و از طریق نمونه‌برداری و ارجاع به آزمایشگاه کنترل کیفی، از استاندارد بودن و ایمن بودن آنها اطمینان حاصل می‌شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردم در ارتقای سلامت جامعه گفت: مردم، چشم بینای نظام سلامت هستند. گزارش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های آنان در زمینه تخلفات یا مشکلات موجود در حوزه دارو و غذا، زمینه‌ساز افزایش سطح نظارت‌ها و بهبود کیفیت خدمات می‌شود. هر اندازه این مشارکت فعال‌تر باشد، سلامت عمومی نیز تضمین بیشتری خواهد یافت.

دکتر مهدوی‌نیا خاطرنشان کرد: ارتقای سطح سواد سلامت جامعه یک ضرورت جدی است. اگر شهروندان با اصول درست مصرف دارو، انتخاب غذای سالم، فواید بی‌نظیر تغذیه با شیر مادر و پیشگیری از عوارض ناشی از رفتار‌های پرخطر آشنا باشند، بسیاری از آسیب‌ها و هزینه‌های سنگین درمانی در آینده کاهش پیدا می‌کند. مشارکت مردم و ارتقای آگاهی آنان دو بال اصلی برای تحقق نظام سلامت کارآمد هستند و دانشگاه با همه توان در این مسیر گام برمی‌دارد.