بخشدار کنارتخته و کمارج: زلزله ۴.۷ ریشتری صبح امروز در این بخش، تاکنون خسارت و تلفاتی نداشته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرخ منصف بخشدار کنارتخته و کمارج در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه ۲۳ شهریور در فاصله ۲ کیلومتری از بخش کنارتخته و کمارج اتفاق افتاد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده این زلزله تاکنون تلفات جانی و خسارتی نداشته است.

منصف ادامه داد: با توجه به بالا بودن قدرت زلزله تیم‌های امدادی در حالت آماده‌باش کامل هستند.

عصر دیروز هم زمین لرزه‌ای به قدرت ۴ و ۷ دهم ریشتر بخش خشت شهرستان کازرون را لرزاند.