هنر دست استادان كاشي كار و معرق اصفهاني ،زينت بخش تاريخ و فرهنگ و آثارمذهبي استان كرمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،هنري به قدمت تاريخ ماندگار اين مرز و بوم كه ريشه در معنويت و اعتقاداتشان دارد.

مسجد جامع كرمان يكي از ٧٠٠ اثر تاريخي استان كرمان است كه در فهرست آثار ملي است و تنها يكي از آثار برگزیده استان كرمان است كه نقش و نگار و كاشي كاريهاي فيروزه اي اش هنر دست اصفهاني هاست.

معماري به نام عنایت الله بن نظام الدین معمار اصفهانی كه نامش بركتيبه اي در محراب مسجد جامع كرمان حك و ماندگار شده است.