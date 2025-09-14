پخش زنده
تا قبل از ظهر روز دوشنبه، آسمان غالب مناطق استان نیمهابری تا ابری در برخی نقاط مهآلود، توأم با استقرار هوای خنک و بارش باران (به طور متناوب) پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل طبق آخرین دادههای هواشناسی، آسمان استان ابری و مهآلود بوده و در حال حاضر ضمن حاکمیت توده هوای بسیار خنک تا نسبتاً سرد، در مناطقی از استان شاهد بارش خفیف باران و بارانریزه هستیم.
طی امروز با فعالیت سامانه بارشی در اغلب مناطق استان بهویژه در مناطق شمالی و نوار شرقی استان در بعضی ساعات بارش باران پیشبینی میشود.
تا قبل از ظهر روز دوشنبه، آسمان غالب مناطق استان نیمهابری تا ابری در برخی نقاط مهآلود، توأم با استقرار هوای خنک و بارش باران (به طور متناوب) پیشبینی میشود.
برایناساس، رعایت توصیههای صادر شده در هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۲۱) تأکید میشود.
طی روز سهشنبه (۲۵ شهریور) موقتاً از میزان ناپایداریها کاسته اما در روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) آسمان غالب مناطق استان مجدداً ابری و مهآلود با بارش باران احتمال میرود.