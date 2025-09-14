پخش زنده
ورود سامانه سرد بارشی همراه با خنک شدن هوا، در ارتفاعات سبلان به بارش برف منجر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بر اساس اعلام هواشناسی استان اردبیل، با ورود سامانه سرد بارشی که تا آخر وقت دوشنبه ادامه خواهد داشت، هوای خنک همراه با بارشهای پاییزی حال و هوای متفاوت به دیار سبلان میبخشد.
با ورود این سامانه اردبیل یک هفته قبل از ورود پاییز چهره فصل خزان به خود گرفت تا شرایط جوی متفاوتی را در شهرهای مختلف استان اردبیل شاهد باشیم.
بر اساس اعلام هواشناسی سرمای هوا در ارتفاعات سبلان منجر به بارش برف خواهد شد تا اولین نوبرانه برف در ارتفاعات سبلان به زمین بنشیند.
هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: این سامانه سرد و بارشی همراه با هوای ابری، نیمهابری و مهآلود تا آخر وقت دوشنبه ادامه خواهد داشت و از روز سهشنبه با ورود سامانه جدید، از شدت ناپایداریها کاسته شده و دمای هوا افزایش مییابد.
با سرد شدن هوا و شرایط پاییزی مردم شهر اردبیل، مسافران و گردشگران مجبور به پوشیدن لباس گرم و روشن کردن وسایل گرمایشی کردند تا ورود زودهنگام این سامانهها خبر از پاییز پربارش بدهد.
بر اساس اعلام هواشناسی در فصل زراعی رو به پایان میزان کاهش بارندگیها در سطح استان اردبیل محسوس بوده که پیشبینی میشود اردبیلیها پاییز با بارشهای نرمال را سپری کنند.