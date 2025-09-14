پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: فرد غرقشده، مردی ۴۵ ساله و از اهالی شیروان در حال پرورش ماهیها به داخل آب سقوط کرده و جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابوالفضل محبان گفت: در ساعت ۱۷:۴۵ روز شنبه ۲۲شهریورماه ۱۴۰۴، در پی تماس با مرکز هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان مبنی بر غرقشدگی یک مرد در استخر کشاورزی واقع در اطراف شهر شیروان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای تخصصی نجات غریق و غواصی جمعیت هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
تیمهای عملیاتی اعزامشده عملیات جستوجو و بیرونکشیدن پیکر فرد غریق از آب را آغاز کردند و پیکر وی از آب خارج شد.
این حادثه بار دیگر خطرات استخرهای کشاورزی و عدم رعایت نکات ایمنی را گوشزد میکند.
از ابتدای امسال پنج نفر در استخرهای کشاورزی غرق شدند.