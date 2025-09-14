گذار از صادرات سنتی به حرفهای، اولویت جدید تجارت خارجی
صادرات حرفهای، ابزاری قدرتمند برای انطباق تولیدات با نیازهای واقعی بازار و افزایش بهرهوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
معاون ارتقای کسب وکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست هماندیشی توسعه تجارت خارجی کشور که با حضور معاونان بازرگانی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها در یزد برگزار شد گفت: برنامهریزیهای تولیدی و حتی سرمایهگذاریها باید بر اساس استراتژیهای صادراتی و برای افزایش ارزش صادراتی کالاها تدوین شود.
امیر روشنبخش قنبری ادامه داد: رویکردهای نوین سازمان توسعه تجارت ایران همسوسازی تولید با استراتژیهای صادراتی است.
وی بیان کرد: رویه کنونی سازمان توسعه تجارت، تمرکز برترویج تولیدات صادرات محور است. این بدان معناست که تمامی برنامهریزیهای تولیدی باید بر اساس نقشه راه صادرات تدوین شود تا ارزش افزوده حداکثری برای تولید ایجاد شود، حتی سرمایهگذاریها نیز باید بر مبنای شاخصهای صادراتی هدایت شوند و به نحوی سرمایه گذاری در پروژههای پیشران صادراتی معطوف شود.
گذار از صادرات سنتی به حرفهای؛ الزام رقابتپذیری در بازارهای جهانی
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرات کشور اکنون صادرات سنتی و متکی بر تجربه است بر ضرورت حرکت به سمت صادرات حرفهای تأکید کرد و گفت: صادرات حرفهای، ریشه در مطالعات عمیق بازار کشورهای هدف دارد و این امر، ابزاری قدرتمند برای انطباق تولیدات با نیازهای واقعی بازار و در نتیجه، افزایش بهرهوری و سودآوری است.
توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط از طریق شرکتهای مدیریت صادرات
وی با اشاره به اولویتبخشی به توسعه صادرات در میان واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل پتانسیل بالای ارزش صادراتی محصولات تولیدی گفت: باید توجه ویژهای به واحدهای کوچک و متوسط مقیاس داشت، سطح دانش و تجربه صادراتی در این واحدها باید توسعه یافته و فرهنگ صادراتی در میان آنها ارتقا یابد.
روشن بخش در تشریح راهکار سازمان برای رفع این چالش، گفت: سازمان توسعه تجارت با معرفی و اختصاص بستههای ویژه حمایتى به شرکتهای مدیریت صادرات، که دارای حضور فعال در بازارهای هدف، شناخت عمیق از بازارها و مسلط بر زنجیره صادرات هستند، در نظر دارد به صادرات شرکتهای SMEs کمک کرده و به توسعه بازارهای هدف آنها یاری رساند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، با هدفگذاری پنج ساله، مشوقهای قابل توجهی برای شرکتهاى مدیریت صادرات پیشبینی شده است که از امسال اجرایی خواهد شد.
ساماندهی نمایشگاهها و اعطای مشوقهای مازاد؛ گامی مؤثر در ارتقای توانمندی صادرکنندگان
روشنبخش با بیان اینکه در این نشست بر ساماندهی رویدادهای تجاری و نمایشگاههای تخصصی و ملی تأکید شد افزود: سازمان توسعه تجارت مجوز نمایشگاههای استانی و ملی را به ادارات کل صمت استانها تفویض کرده و در بخشنامهای که به همین منظور ابلاغ شده از آنان خواسته تا برگزاری نمایشگاههای رسمی در سایتهای مجوزدار سازمان توسعه تجارت انجام پذیرد.
وی همچنین از اختصاص بیست و پنج درصد مشوق مازاد بر مشوقهای مصوب سالانه به شرکتهای مدیریت صادرات خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جهت افزایش قدرت مانور و توانمندی این شرکتها و در نهایت، ارتقای صادرات واحدهای کوچک و متوسط مقیاس دانست.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف کلیدی سازمان توسعه تجارت، کاهش سهم کالاهای خام و نیمهخام در سبد صادراتی کشور است ادامه داد: متوسط ارزش هر تن از محصولات خام و نیمهخام بین ۳۵۰ تا ۳۸۰ دلار در هر تن است، در حالی که این ارزش پس از فرآوری و تبدیل به محصول نهایی در پایان زنجیره ارزش، به ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار در تن افزایش مییابد. بنابراین، با تمرکز بر این حلقه از زنجیره ارزش، میتوانیم ارزش صادرات را چهار تا پنج برابر افزایش دهیم.
تجارت هوشمند و صادرات خدمات؛ پیشرانهای آینده تجارت خارجی کشور
معاون سازمان توسعه تجارت ایران، حوزه ترویج تجارت از طریق شبکههای رایزنی، مراکز تجاری، سیاستگذاری هوشمندانه و تجارت الکترونیک را، مسیری برای دستیابی کشور به جایگاه واقعی خود در عرصه صادرات عنوان کرد.
وی با اشاره به وجود اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندسی، دانشبنیان و صنایع خلاق، بر اولویت صادرات خدمات نسبت به کالا تأکید ورزید و دلایل آن را نبود تشریفات گمرکی، سهولت لجستیک و عدم الزام به رفع تعهد ارزی از سال ۱۴۰۲ به بعد برشمرد.
روشن بخش همچنین ارزش بالای خدمات فناورانه و پیمانکاری در بازارهای جهانی را فرصتی مغتنم برای افزایش سهم صادراتی کشور دانست.
وی همچنین به اهمیت فناوری و هوش مصنوعی در تحولات تجارت بینالملل اشاره کرد و از برنامههای سازمان توسعه تجارت برای بهرهگیری از این فناوریها در راستای تسهیل فرآیندهای تجاری و کمک به صادرکنندگان از طریق ابزارهای تجارت هوشمند خبر داد.