پخش زنده
امروز: -
تالارهای بورس کالا امروز ۲۳ شهریور میزبان عرضه ۲ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۹۳۹ تن انواع محصول است و به ترتیب حراج همزمان، تالار صنعتی و حراج باز بیشترین میزان عرضهها را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تالار حراج همزمان در این روز میزبان عرضه ۹۹۹ هزار و ۴۸۹ تن سیمان است.
در تالار صنعتی ۹۳۳ هزار و ۶۰۰ تن محصول شامل ۷۱۹ هزار تن سنگ آهن، ۱۸۶ هزار و ۵۰۰تن آهن اسفنجی، ۲۱ هزار و ۶۰۰ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس و یک هزار و ۵۰۰ تن روی عرضه میشود.
در تالار حراج باز قرار است ۸۰۸ هزار و ۴۵۰ تن محصول شامل ۶۳۴ هزار و ۴۰۰ تن سنگ آهن، ۱۶۷ هزار تن وکیوم باتوم، ۴ هزار و ۵۰ تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی عرضه شود.
در تالار صادراتی کیش ۳۵ هزار و ۳۳۱ تن محصول شامل ۳۵ هزار و ۱۵۶ تن قیر، ۱۰۰ تن سیمان و ۷۵ تن عایق رطوبتی آماده معامله است.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی شاهد عرضه ۹۲ هزار و ۶۸۸ تن محصول است. در این تالار قرار است ۵۸ هزار تن لوب کات، ۲۰ هزار و ۲۷۷ تن مواد شیمیایی، ۶ هزار و ۹۹ تن مواد پلیمری، ۳ هزار تن گوگرد، ۲ هزار و ۴۴۷ تن روغن، ۲ هزار و ۷۵ تن قیر و ۷۹۰ تن گازها و خوراکها روی تابلو برود.
در تالار فرعی ۳۸۱ تن محصول شامل مواد پلیمری عرضه میشود.