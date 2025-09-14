جدول خاموشیهای برق کهگیلویه و بویراحمد در روز یکشنبه
شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد جدول برنامه خاموشیهای برق در روز یکشنبه را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق استان از عموم مشترکان خواست به منظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیر افتادن در آسانسور یا پشت دربهای برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از اعمال خاموشیها تمهیدات لازم را پیش بینی کنید.
یادآوری میشود با توجه به کاهش ناترازی برق در کشور، سهمیه خاموشی استانها نیز کاهش مییابد و بر این اساس احتمال لغو خاموشی برخی گروهها، در خارج از ساعات اوج بار وجود دارد.