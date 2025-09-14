یادآوری می‌شود با توجه به کاهش ناترازی برق در کشور، سهمیه خاموشی استان‌ها نیز کاهش می‌یابد و بر این اساس احتمال لغو خاموشی برخی گروه‌ها، در خارج از ساعات اوج بار وجود دارد.