رئیس دانشگاه ملی مهارت در بیرجند گفت: ۶۲ درصد فارغالتحصیلان دانشگاه ملی مهارت وارد بازار کار میشوند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زمانیپور با بیان اینکه آموزشهای مهارتی نهتنها راهحل بیکاری جوانان، بلکه موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است گفت: با توجه به گسترش زیرساختهای مهارتی در کشور، خواستار همافزایی میان دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه آموزشهای کاربردی هستیم.
وی با اشاره به مشکلات مالی در دانشگاههایی مانند ملی مهارت افزود: با وجود این مشکلات، در سال ۱۴۰۴ بیشترین رشد اعتباری دانشگاههای کشور را شاهد بودیم که نسبت به سال قبل سه هزار میلیارد تومان بودجه افزایش داشت و نشاندهنده همراهی و توجه مجلس و دولت به حوزه آموزش عالی است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت با بیان اینکه این دانشگاه با بیش از ۱۹۹ هزار دانشجوی روزانه و ۱۸۳ دانشکده در ۱۲۱ شهر کشور فعالیت میکند، گفت: این گستردگی نشان از نقش حیاتی آموزشهای مهارتی در کشور دارد و ضرورت توسعه این حوزه را بیش از پیش نمایان میکند.
زمانیپور با بیان اینکه وجود نیروی کار ماهر یکی از شاخصهای اصلی توسعهیافتگی است که از طرق آموزشهای مهارتی شکل میگیرد، ادامه داد: کشورهایی مانند استرالیا، اتریش و فرانسه نیز همین مسیر را دنبال میکنند، ما نیز باید به سمت افزایش سهم آموزشهای مهارتی در کشور حرکت کنیم.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس سیاستهای این برنامه، قرار است ۵۰ درصد دانشآموزان کشور وارد رشتههای هنرستانی شوند که این روند ضرورت شکلگیری دانشگاههای مهارتی را دو چندان میکند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت درباره تفاوت آموزشهای مهارتی و دانشگاهی گفت: دانشجویان دانشگاههای دولتی با امکانات آموزشی رایگان در رشتههای تخصصی تحصیل میکنند و طبیعی است که دانشآموزان هنرستانی در رقابت مستقیم با دانشجویان رشتههای مهندسی و تخصصی نباشند، بلکه هر کدام در مسیر تخصصی خود رشد کنند.
زمانیپور به یکی از چالشهای اصلی حوزه آموزش مهارتی اشاره کرد و گفت: در کشور حدود سه هزار و ۱۰۰ کارگاه و آزمایشگاه آموزشی فعال است که همین میزان نیرو نیز نیاز دارد در حالیکه حتی به ۳۰۰ نفر نیرو نمیرسد.
وی با تاکید بر اینکه باید الزامات جذب دانش آموزان به هنرستانها نیز فراهم شود، افزود: کمبود نیروی انسانی متخصص، بزرگترین مانع برای بهرهبرداری بهینه از تجهیزات و ظرفیتهای موجود است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت بر ضرورت تعامل نزدیک دانشگاهها با بخش صنعت و بازار کار تأکید کرد و گفت: آموزشها باید مطابق با نیازهای واقعی بازار و صنایع تنظیم شوند.
زمانیپور از تشکیل شورای راهبردی آموزشهای نوین مهارتی در دانشگاه خبر داد و گفت: هدف این شورا، پیشبینی نیازهای بازار کار در پنج سال آینده و تدوین رشتههای تحصیلی متناسب با این نیازها است تا دانشگاههای مهارتی بتوانند به طور مؤثر در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور نقشآفرینی کنند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت با تأکید بر اینکه آموزشهای مهارتی کشور تاکنون عمدتا بر مهارتهای سخت متمرکز بوده است، افزود: بسیاری از آموزشها به مهارتهای فنی مانند تعمیر خودرو، طراحی دوخت و سایر اختصاص یافته، اما مهارتهای نرم مانند مدیریت بحران، مهارتهای ارتباطی، سخنوری و کار تیمی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
زمانیپور ضمن قدردانی از همکاران دانشگاهی و مسئولان استان خراسان جنوبی گفت: آموزش مهارتی کلید توسعه پایدار کشور است و ما موظفیم با همه توان در این مسیر گام برداریم.