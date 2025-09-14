همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان؛ اصفهان ایران» که از ۲۲ تا ۲۸ شهریور به میزبانی رسانه ملی و با محوریت صداوسیمای مرکز اصفهان برگزار می‌شود، این شبکه با مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه، روایت متفاوتی از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان را به تصویر خواهد کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این هفته، برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» روز پنجشنبه ۲۷ شهریور حوالی ساعت ۷ صبح و روز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۹ صبح به‌صورت ویژه از شهر اصفهان با حضور مهمانان خاص و آیتم‌های متنوع روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه «چشم و چراغ» هر شب حوالی ساعت ۲۰:۲۵ با معرفی شهدای استان اصفهان و بازخوانی خاطراتشان از زبان خانواده‌ها و دوستان، لحظاتی معنوی را برای مخاطبان رقم می‌زند.

برنامه فرهنگی «نقل و نُقل» در دو قسمت (شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور حوالی ساعت ۲۲) به میزبانی حامد عسکری با حضور مهمانان شاخص عرصه فرهنگ و هنر، این بار با موضوع اصفهان پخش خواهد شد.

همچنین برنامه «از مامان بگو» روز دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۲۲ میزبان امیرعباس ربیعی (کارگردان سینما و اصالتا اهل اصفهان) خواهد بود.

در بخش مستند، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۵، مستند «بانو امین» به روایت زندگی بانوی مجتهده «بانو امین» از بزرگان و اندیشمندان استان اصفهان روی آنتن می‌رود.

برنامه گفت‌وگومحور «عصر خانواده» نیز هر روز حوالی ساعت ۱۸ با اجرای محسن آزادی و فاطمه‌سادات متولیان، با تمرکز بر نقش خانواده و مادر در تربیت نسل آینده و پیوند با موضوع اصفهان پخش خواهد شد.

همچنین ویژه‌برنامه «زمانه» به میزبانی امین سلیمی و محسن آزادی چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۲۳ با گفت‌و‌گو‌هایی ویژه درباره مسائل روز جامعه و محوریت اصفهان تقدیم مخاطبان خواهد شد.

علاوه بر این، نماهنگ‌ها، کلیپ‌ها و معرفی آثار تاریخی و باستانی اصفهان نیز در ساعات ۱۰:۴۵، ۱۳:۴۵ و ۲۰:۱۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

شبکه دو با این مجموعه برنامه‌ها تلاش دارد در هفته «ایران‌جان؛ اصفهان ایران» جلوه‌ای متفاوت از فرهنگ، هنر، تاریخ و ظرفیت‌های استان اصفهان را برای مردم سراسر کشور به نمایش بگذارد.