



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، در مراسم آغاز عملیات ساخت آموزشگاه شهید رجبی گویم که با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی، در هر استان یک مدرسه منتخب برای ساخت انتخاب شده که در فارس، آموزشگاه ۱۲ کلاسه شهید رجبی در منطقه گویم به این طرح اختصاص یافته است.

وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود که بخش عمده آن با مشارکت و حمایت اولیای دانش‌آموزان تأمین خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدرسه حداکثر دو سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، اما امید است با همیاری خیرین و خانواده‌ها این زمان به یک سال کاهش یابد.

کلاری با بیان اینکه این آموزشگاه ویژه دوره اول متوسطه خواهد بود، گفت: با ظرفیت ۱۲ کلاس، حدود ۳۰۰ تا ۳۶۰ دانش‌آموز دختر و پسر منطقه گویم از امکانات آموزشی این مدرسه بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین از اجرای ۱۱ پروژه دیگر در قالب نهضت مدرسه‌سازی در ناحیه دو شیراز خبر داد و گفت: بسیاری از این طرح‌ها نیمه‌تمام هستند که در یک دوره یک‌ساله تکمیل خواهند شد.

وی مدرسه شهید رجبی را الگویی از مردمی‌سازی آموزش و پرورش دانست و تأکید کرد: این نخستین مدرسه در استان فارس است که با نام «مدرسه اولیا» ساخته می‌شود و خانواده‌ها به‌طور مستقیم در روند احداث آن سهیم خواهند بود.